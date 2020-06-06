Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 6 июня 2020: выявлено еще 65 заболевших

6 Июнь 2020 2020-06-06T01:51:46+03:00

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По состоянию на утро 6 июня 2020 года в Хабаровском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составило 2398 человек. Из них 1292 человека выздоровели, пятнадцать умерли. Остальные продолжают лечение. Рост числа заболевших коронавирусом в Хабаровском крае по состоянию на вечер 5 июня составил 65 человек.

У половины выявленных больных течение болезни протекает бессимптомно. Около 40% имеют осложнения в виде пневмонии. Все заболевшие получают необходимое лечение - наблюдаются в инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.

Наибольшее число заболевших – 57 выявлено на территории Хабаровска и Хабаровского района. Семеро – на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. В остальных районах количество заболевших осталось на уровне прошлых суток.

ИСТОЧНИК KP.RU