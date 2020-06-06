1 июля комсомольчане смогут поддержать присвоение знака «Город трудовой доблести»

6 Июнь 2020 2020-06-06T02:21:27+03:00

На звание героя труда в годы великой отечественной войны претендуют двадцать городов

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В день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, жители Комсомольска-на-Амуре смогут отдать свой голос за присвоение ему нового почетного звания «Город трудовой доблести». Комсомольск оказался в двадцатке российских городов, претендующих на это почетное звание.

Сбор подписей будет происходить не на избирательных участках для голосования, а прямо на городских улицах. Акция пройдет на всей территории России. За присвоение Комсомольску этого звания уже проголосовали свыше 2000 жителей Города юности.

Напомним, закон о городах трудовой доблести внёс президент страны Владимир Путин, он уже принят. Документ позволяет присваивать почётное звание городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

ИСТОЧНИК KP.RU