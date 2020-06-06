Новости по коронавирусу в ЕАО на 6 июня 2020 года: коечный фонд заполнен на 45%

6 Июнь 2020 2020-06-06T02:35:19+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 6 июня Фото: Правительство ЕАО

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Общее число зараженных за последние сутки составило 337 человек, 249 из которых – выздоровели. Четверо погибло. В настоящее время в коронавирусных стационарах находятся 48 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19, 36 пациентов проходят амбулаторное лечение.

В инфекционной больнице находятся 38 пациентов: 23 с диагнозом COVID-19 и 15 с пневмониями и подозрением на коронавирус.

В больнице города Облучье изолированы 43 человека: 25 с подтвержденным COVID-19, остальные – контактные лица на карантине.

Коечный фонд на территории Еврейской автономной области для больных с COVID-19 заполнен на 45% - занято 81 место из 180. Карантин на дому соблюдают 207 человек. За последние сутки проведено 116 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Во всех больницах области г с пневмониями находятся в общей сложности 40 человек, в том числе двое детей. В подключении к аппарату ИВЛ никто из больных не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU