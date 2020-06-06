2020-06-06T04:48:02+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае управляйки активно взялись за сбор долгов

Коммунальщики рекомендуют жителям вовремя оплачивать счета
Евгения МОЛОТОВА
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Коммунальщики рекомендуют жителям вовремя оплачивать счетаКоммунальщики рекомендуют жителям вовремя оплачивать счетаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Финансовый кризис, инициированный пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, больно ударил по всем отраслям экономики. Специалисты во всех регионах отмечают резкое падение уровня жизни и, как следствие, возросшую долю неплатежей по финансовым обязательствам. В первую очередь, в просрочку попадают платежи по кредитам, и оплата услуг ЖКХ.

Пытаясь восполнить возникшую бюджетную дыру, управляющие компании взялись за взыскание старых и даже не существующих долгов. Хабаровчане жалуются: счета арестовывают из-за задолженностей десяти и более летней давности, на копеечные пени накручиваются проценты, превышающие фактический объем задолженности в тысячи раз, повторно выставляются уже оплаченные счета.

- Квитанции необходимо оплачивать своевременно, - прокомментировал ситуацию представитель управляющей компании «ДВ-Союз». – Взыскивать задолженность – законное право компании. В случае несогласия с требованиями или суммой задолженности, потребитель вправе обратиться в суд. Если претензия компании окажется необоснованной, а никто не застрахован от ошибок, то ее отзовут.

Пока что, хабаровчанам рекомендуют не копить задолженность по услугам ЖКХ и сохранять оплаченные квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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