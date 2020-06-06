В Облученском районе ЕАО будет новая школа и детский сад

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:37:39+03:00

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Средняя школа в селе Радде существует с 1972 года, то есть, почти полвека. Морально и физически оно устарело и не соответствует текущим образовательным стандартам. Центрального водоснабжения и канализации здесь нет. Туалет на улице. Не предусмотрен и спортивный зал. Осмотрев школу, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков и исполняющий обязанности председателя комитета образования региона Михаил Калманов порадовали сельчан – выделены деньги на возведение нового, современного здания. И проектные работы уже завершены. Площадка под строительство образовательного учреждения тоже уже определена. Она находится неподалёку от действующего здания школы.

- Первая версия проектно-сметной документации не прошла экспертизу в связи с отсутствием подключения к централизованному водоснабжению, рассказал Валерий Жуков. - Работы по возведению образовательного учреждения планируется начать в 2021 году. На сегодняшний день этот вопрос решён благодаря привлечению средств Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Экспертиза завершена, сейчас готовится пакет документов для включения проекта в федеральные целевые программы и выделение федеральных средств на строительство школы.

Старое здание школы не будет снесено или заброшено. Власти Облученского района планируют сделать на его базе клуб, который стал бы центром притяжения сельчан всех возрастов. Для капитального ремонта постройки планируется включить этот объект в одну из профильных федеральных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU