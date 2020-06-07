7 Июнь 2020 2020-06-07T02:59:25+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 7 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон и клещи Фото: Борис КОКУРИН

Лето наступило, но еще не толком не началось, в воскресенье в большинстве районов края кратковременны дожди

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Как считают синоптики в воскресенье в Хабаровском крае опасных метеорологических явлений не будет.

В Хабаровске – кратковременный дождь, температура ночью от +9 до +11, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 4-9 м/с.

В южных районах – местами кратковременные дожди, температура ночью от +6 до +11, днем от +19 до +24, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В центральных районах – местами кратковременные дожди, температура ночью от +4 до +13, днем от +10 до +25, ветер различных направлений 3-11 м/с.

В северных районах – без существенных осадков, температура ночью от +1 до +8 днем от +5 до +22, ветер различных направлений 5-11 м/с.

Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

Опасные гидрологические явления не прогнозируются. По уточненной информации в Аяно-Майском районе на р. Мая у села Аим смещение гребня паводка ожидается 6-7 июня с отметкой 710-750 сантиметров при неблагоприятном явлении - 900 сантиметров, с затоплением левобережной поймы на глубину около 1 метра, без угрозы хозяйственным объектам. В ближайшие 2-3 дня на территорию края смещается теплая воздушная масса умеренных широт, с повышением температурного фона на 5-7 градусов, с небольшими осадками, которые не окажут существенного влияния на водный режим рек.

По информации краевого Роспотребнадзора количество людей, обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов клещей нарастающим итогом с начала периода, составило 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU