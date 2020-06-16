В Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой

16 Июнь 2020 2020-06-16T03:10:09+03:00

Пока у зверька проблемы с конечностями, но в целом его состояние в норме

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В Биробиджане в конце мая спасли травмированного самца белки. Неизвестный ударил животное по шее, скорее всего, палкой и оставил погибать. Однако животное смогли спасти и даже вовремя привезли в ветклинику. На сегодняшний день белка постепенно поправляется. Пока остаются проблемы с работой конечностей, но она часто отдыхает и много спит.

- На этой неделе мне предлагали взять на попечение еще одну покусанную собакой белку и косуленка с поломанной ногой. Увы, вынужден был отказать, так как условий для ухода более чем за одним травмированным животным у меня нет, - рассказывает Андрей Аверин, сотрудник заповедника «Бастак».

Остается надеяться, что эти дикие животные в хороших руках. К слову, пока в регионе нет ни одного реабилитационного центра для травмированных и ослабленных диких животных. Между тем много животных гибнет и травмируется на дорогах, ЛЭП, от необдуманных действий людей, пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU