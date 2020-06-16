2020-06-16T03:10:09+03:00
Дом. Семья

В Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой

Пока у зверька проблемы с конечностями, но в целом его состояние в норме
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой ФОТО: аккаунт в социальной сети Instagram Андрея АверинаВ Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой ФОТО: аккаунт в социальной сети Instagram Андрея Аверина
Изменить размер текста:

В Биробиджане в конце мая спасли травмированного самца белки. Неизвестный ударил животное по шее, скорее всего, палкой и оставил погибать. Однако животное смогли спасти и даже вовремя привезли в ветклинику. На сегодняшний день белка постепенно поправляется. Пока остаются проблемы с работой конечностей, но она часто отдыхает и много спит.

- На этой неделе мне предлагали взять на попечение еще одну покусанную собакой белку и косуленка с поломанной ногой. Увы, вынужден был отказать, так как условий для ухода более чем за одним травмированным животным у меня нет, - рассказывает Андрей Аверин, сотрудник заповедника «Бастак».

Остается надеяться, что эти дикие животные в хороших руках. К слову, пока в регионе нет ни одного реабилитационного центра для травмированных и ослабленных диких животных. Между тем много животных гибнет и травмируется на дорогах, ЛЭП, от необдуманных действий людей, пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены в Хабаровске спрогнозировали свое будущее
На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского района
Иммуноглобулин в Хабаровском крае закупили после прокурорской проверки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек
У жителей Хабаровского края появилась возможность бесплатно проверять подозрительные звонки
Дожди скорректировали строительство дома на Алексеевской в Хабаровске
Пострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсацию
На берегу Амура у Комсомольска-на-Амуре появилась мертвая рыба
Обстановка в Хабаровске 16 июня 2020 года: отключения воды, коронавирус
В Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек
Медведица ударила лапой сборщика дикоросов в Хабаровском крае
Казна Хабаровского края пополнится за счет нарушителей
Почта в Хабаровске теперь работает без выходных
Обстановка в Хабаровском крае на 16 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Выпускники в Хабаровском крае 15 июня получат аттестаты
Любимый банк дальневосточных фермеров отмечает двадцатилетие
Хабаровск спасают от затопления во время дождей
Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровске простятся с Вячеславом Фургалом
Пешехода зашибло токоприемником на остановке в Хабаровске
Биробиджанцев просят помочь получить до 150 миллионов рублей для города
В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандалов
Холод и дождь прогнозируют в Хабаровском крае
Барак, портящий вид в центре Хабаровска, сотрут с лица земли
Хабаровские священники нашли путь ко Христу через спорт