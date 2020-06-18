18 Июнь 2020 2020-06-18T09:53:34+03:00

Проводить их будут в районе арены «Ерофей»

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Ярмарки выходного дня возобновятся в Хабаровске. Такой формат помогает товаропроизводителям найти быстрее своих покупателей, а у потребителей появляется доступ к качественной местной продукции. Отвечать за организацию ярмарок будет «Краевой сельскохозяйственный фонд».

- Планируют проводить ярмарки еженедельно с 20 июня по 25 октября 2020 года по субботним и выходным дням с 8:00 до 15:00 часов. Торговлю разрешат на территории, прилегающей к Арене «Ерофей» (часть автомобильной парковки), адрес: Хабаровск, улица Павла Леонтьевича Морозова, 83, - рассказали в краевом минсельхозе.

На ярмарках можно будет купить продукцию сельхозтоваропроизводителей, крестьянско-фермерских, личных и подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Среди товаров будут зелень, цветы, рассада, саженцы, мед и дикоросы, мясо, птица, яйца, молоко, рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы. Консультации по участию можно получить по адресу: Хабаровск, улица Ленина, 4, офис 801, телефон: (4212) 64-30-10, e-mail: info@ksf27.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU