23 Июнь 2020 2020-06-23T09:37:26+03:00

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В военную часть в Хабаровском крае завезли просроченный провиант. Нарушение удалось выявить в июне 2020 года во время мониторинга работы лиц, осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

- Удалось установить нарушения в оформлении ветеринарного сопроводительного документа на мороженую рыбу, а именно на горбушу без головы общим весом 110 килограммов. Эту продукцию с истекшим сроком годности могли реализовать в пищу людям, - прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По выявленному нарушению в Военную прокуратуру уже направили письмо, в котором указали факт выявления поставки в военную часть продукции животного происхождения с истекшим сроком годности. Кроме того, составили протокол об административном правонарушении на уполномоченное лицо, оформившее ветеринарный документ.

ИСТОЧНИК KP.RU