26 Июнь 2020 2020-06-26T05:33:29+03:00

На эти цели из краевого бюджета выделят около полутора миллионов рублей

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В Хабаровском крае распределили субсидию на оленеводство. На эти цели из краевого бюджета выделят около полутора миллионов рублей. По итогам конкурса финансовую поддержку получат Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Здесь оленеводство традиционно является одним из основных видов деятельности среди коренных малочисленных народов.

- По правилам субсидию предоставляют на условиях софинансирования. Так, 95 процентов от суммы выделяют из краевого бюджета, еще пять процентов - из муниципального. Финансово поддержат сельскохозяйственные общины, крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства, - рассказали в краевом минсельхозе.

За счет субсидий можно увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование, инвентарь, корма, ветеринарные препараты, спецодежду, а также обеспечить охрану стада от хищных зверей. К слову, по данным на 1 января 2020 года в Хабаровском крае численность поголовья северных оленей составила четыре тысячи 674 головы. Это на 12 процентов больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU