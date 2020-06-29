29 Июнь 2020 2020-06-29T11:46:20+03:00

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Среди хабаровчан выберут лучшего фотографа. Творческий конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника - 2020» стартовал в краевом центре. Участвовать в нем могут как профессионалы, так и любители.

- Творческий конкурс проведут в четыре этапа. Сначала с 1 по 30 сентября будут принимать заявки и фотоработы, с 1 по 7 октября отберут лучшие 40 снимков для участия во втором этапе конкурса. После этого с 8 по 21 октября оформят материалы для фотовыставки и с 22 октября по 30 ноября организуют экспозиции, подведение итогов и определение победителей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заявки будут принимать с 1 сентября в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования. Адрес: Хабаровск, улица Дикопольцева, 17, кабинеты 402, 403. Время работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Телефоны для справок: 41-99-08, 40-91-39. Подробная информация о конкурсе на официальном сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU