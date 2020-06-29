2020-06-29T11:43:50+03:00
Общество

В Хабаровске по улице Больничной до конца сентября ограничат движение

Здесь идет ремонт тепловых сетей, автомобилисты и пешеходы смогут воспользоваться объездной дорогой
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Отремонтированная летом теплотрасса означает комфортную безаварийную зимуОтремонтированная летом теплотрасса означает комфортную безаварийную зимуФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Как сообщили Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК»), в городе продолжается ремонт теплотрасс. С 3 июля по 30 сентября текущего года включительно произойдет ограничение движения всех видов транспортных средств по улице Больничной в районе дома №8 с сохранением объездных путей к жилым домам через улицу Передовую, улицу Шелеста и со стороны улицы Воронежской.

Более подробную информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону 8 (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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