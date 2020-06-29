2020-06-29T12:00:21+03:00
Общество

Мэр Хабаровска рассказал, когда откроются предприятия общепита и детские сады

Александр ШТААЛЬ
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Мэр Хабаровска рассказал, когда откроются предприятия общепита и детские садыМэр Хабаровска рассказал, когда откроются предприятия общепита и детские садыФото: Администрация Хабаровска
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Одним из первых вопросов, который горожане задали мэру Хабаровска во время прямого эфира 29 июня, был, когда же заработают предприятия общепита. Также родители Хабаровска спросили об открытии детских садов. Ответ на оба вопросы был определенным.

- Как только участники оперштаба примут решение о снятии ограничительных мер начнут работать и предприятия общепита, и детские сады. Пока об этом речи нет, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Отметим также, что аналогичной позиции городские власти придерживаются и в плане открытия плавательных бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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