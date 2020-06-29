Бюджет Хабаровска недополучил 500 миллионов рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:01:03+03:00

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Во время прямого эфира 29 июня 2020 года мэр Хабаровска Сергей Кравчук обрисовал финансовую ситуацию. Он рассказал, что в июле городской бюджет недополучит 500 миллионов из-за борьбы с коронавирусом.

- Ряд объектов, которые мы должны были построить, отменяется. Среди них – подход к школе №80. Правительство края недодает нам средств на строительство подходов к школам. Мы надеялись, что порядка 60 миллионов край выделит, но не выделяет – по той же причине: нехватка бюджетных средств, - рассказал градоначальник.

Отметим также, что в мэрии озадачились введением пятидневки в школах. Мало того, градоначальник поделился планами перевести детей на односменную форму обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU