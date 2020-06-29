В Хабаровске заменят неэкологичные автобусы
Перевозчики закупают 20 машин
В Хабаровске заменят неэкологичные автобусыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Хабаровска во время своего прямого эфира 29 июня рассказал о замене неэкологичных автобусов в городе. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день перевозчики закупают 20 автобусов, которые со временем вытеснят старые машины.
- Все дизельные автобусы в городе со временем должны быть заменены на газомоторные, - резюмировал Сергей Кравчук.
Напомним, работа по обновлению автопарка перевозчиков планомерно ведется последние два года.
ИСТОЧНИК KP.RU