Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте после 2024 года

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:19:20+03:00

Градоначальник признался, что ничего не сможет сделать без федеральной программы

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Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте 60-летия Октября после 2024 года. Об этом Сергей Кравчук заявил во время прямого эфира 29 июня 2020 года. Градоначальник отметил, что проспект 60-летия Октября находится в санитарно-защитной зоне железной дороги, поэтому там запрещено строительство жилых домов. Строить можно только офисы и промышленные здания.

- Я ничего не смогут сделать без федеральной программы. Если кто-то обещает расселить ветхие дома в течение полугода, я посмотрю, как они это сделают, - отметил Сергей Кравчук.

ИСТОЧНИК KP.RU