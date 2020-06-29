Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте после 2024 года
Градоначальник признался, что ничего не сможет сделать без федеральной программы
Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте после 2024 годаФото: Ольга КИВА
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Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте 60-летия Октября после 2024 года. Об этом Сергей Кравчук заявил во время прямого эфира 29 июня 2020 года. Градоначальник отметил, что проспект 60-летия Октября находится в санитарно-защитной зоне железной дороги, поэтому там запрещено строительство жилых домов. Строить можно только офисы и промышленные здания.
- Я ничего не смогут сделать без федеральной программы. Если кто-то обещает расселить ветхие дома в течение полугода, я посмотрю, как они это сделают, - отметил Сергей Кравчук.
ИСТОЧНИК KP.RU