2020-06-29T14:44:53+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами в регионе кратковременные дожди
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Михаил СЕРГЕЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июня, в Хабаровске кратковременный дождь, температура ночью +15 +17, днем +23 +25, ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. На юге края кратковременные дожди, температура ночью +11 +17, днем +22 +28, ветер южный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, возможны грозы, температура ночью +6 +16, днем +13 +30, ветер различных направлений 4-10 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +4 +12, днем +11 +25, ветер южный, юго-восточный 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставлены в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае всего зафиксировали четыре тысячи 140 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились две тысячи 134, скончались 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять человек пострадали в аварии на трассе Чита-Хабаровск
Почтовые отделения в Хабаровском крае не будут работать 1 июля
Спроса на пошив масок в Хабаровском крае нет
Детей за опасным экспериментом застали в Комсомольске-на-Амуре
В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломами
Хабаровчанка через суд вернула маткапитал, потраченный на здоровье
Сводка по Хабаровску 30 июня 2020 года: дорожные работы, отключения воды
Хабаровчанин после ареста квартиры заплатил алименты
Обстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте после 2024 года
В Хабаровске заменят неэкологичные автобусы
Бюджет Хабаровска недополучил 500 миллионов рублей
Мэр Хабаровска рассказал, когда откроются предприятия общепита и детские сады
Среди хабаровчан выберут лучшего фотографа
В Хабаровске по улице Больничной до конца сентября ограничат движение
В Хабаровске стараются регулярно откладывать большинство «зумеров» и «миллениалов»