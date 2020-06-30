30 Июнь 2020 2020-06-29T14:44:53+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

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Сегодня, 29 июня, в Хабаровске кратковременный дождь, температура ночью +15 +17, днем +23 +25, ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. На юге края кратковременные дожди, температура ночью +11 +17, днем +22 +28, ветер южный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, возможны грозы, температура ночью +6 +16, днем +13 +30, ветер различных направлений 4-10 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +4 +12, днем +11 +25, ветер южный, юго-восточный 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставлены в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае всего зафиксировали четыре тысячи 140 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились две тысячи 134, скончались 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU