30 Июнь 2020 2020-06-30T03:05:42+03:00

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Хабаровчанин после ареста квартиры заплатил алименты. Когда горе-отец узнал, что арестован один из объектов недвижимости, принадлежащий ему на праве собственности, решил не упираться и оплатить содержание своего несовершеннолетнего отпрыска.

- За мужчиной числился долг по алиментам на сумму в 442 тысячи рублей. Чтобы побудить мужчину к действиям, его привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В качестве наказания ему назначили обязательные работы сроком на 30 часов, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого выяснили имущественное положение должника, узнали о двух квартирах. Когда одну из них арестовали, у горожанина оставалось только 10 дней, чтобы решить финансовый вопрос. В противном случае он лишился бы своей недвижимости. В итоге требуемую сумму он нашел и погасил задолженность полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU