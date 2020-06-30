Сводка по Хабаровску 30 июня 2020 года: дорожные работы, отключения воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске сегодня, 30 июня, не зафиксировали отключений холодной воды. Без горячего водоснабжения остаются жильцы домов №№ 4, 7 и 11 по улице Серова. Причина отключения - повреждения на трассе.

- На сегодняшний день в городе не работают 117 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 79,3 кубометра мусора. Также за сутки в городе случилось 87 дорожных аварий, два пожара и четыре возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 812 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня, 30 июня, проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Арсеньева, Николаевская, Карла Маркса, Салтыкова-Щедрина, Шелеста, Знаменщикова Смены, Синельникова, Южная, Нагорная, Узловая и Истомина, а также в переулках Зеленоборский и Ленинградский. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU