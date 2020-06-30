30 Июнь 2020 2020-06-30T02:54:00+03:00

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Хабаровчанка через суд вернула маткапитал, потраченный на здоровье. Деньги женщина получила за рождение третьего ребенка. По правилам, деньги она могла потратить в том числе и для оплаты медицинских услуг.

- Горожанка заключила с медицинской организацией договор на оказание платных медицинских услуг по лечению (протезированию) зубов. Однако получить услугу не смогла по личным обстоятельствам. Она захотела вернуть деньги, но поставщик услуги не пошел навстречу, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В суде кроме возврата денег женщина требовала выплатить ей еще и компенсацию морального вреда. Медицинская организация не представила суду доказательств несения фактических расходов по договору на оказание платных медицинских услуг, заключенному с потребителем. Иск был удовлетворен. Также с компании взыскали 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU