В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломами

30 Июнь 2020 2020-06-30T02:53:13+03:00

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В Биробиджане выявили сайты, на которых были опубликованы предложения по продаже дипломов специалистов железнодорожного транспорта. На двух ресурсах с подобной информацией «липовые» документы предлагали приобрести без прохождения обучения.

- С целью пресечения незаконного приобретения и использования поддельных документов об образовании транспортный прокурор направил исковые заявления. Требования сводились к признанию информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил заявленные иски, признал информацию запрещенной к распространению. Судебные решения обращены к немедленному исполнению.

Напомним, за продажу поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания злоумышленников могут приговорить к лишению свободы или принудительным работам. Пожалуйста, соблюдайте законы.

ИСТОЧНИК KP.RU