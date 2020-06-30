2020-06-30T02:53:13+03:00
Общество

В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломами

«Липовые» документы делали по специальностям для железнодорожного транспорта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломамиВ ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломамиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В Биробиджане выявили сайты, на которых были опубликованы предложения по продаже дипломов специалистов железнодорожного транспорта. На двух ресурсах с подобной информацией «липовые» документы предлагали приобрести без прохождения обучения.

- С целью пресечения незаконного приобретения и использования поддельных документов об образовании транспортный прокурор направил исковые заявления. Требования сводились к признанию информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил заявленные иски, признал информацию запрещенной к распространению. Судебные решения обращены к немедленному исполнению.

Напомним, за продажу поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания злоумышленников могут приговорить к лишению свободы или принудительным работам. Пожалуйста, соблюдайте законы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять человек пострадали в аварии на трассе Чита-Хабаровск
Почтовые отделения в Хабаровском крае не будут работать 1 июля
Спроса на пошив масок в Хабаровском крае нет
Детей за опасным экспериментом застали в Комсомольске-на-Амуре
В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломами
Хабаровчанка через суд вернула маткапитал, потраченный на здоровье
Сводка по Хабаровску 30 июня 2020 года: дорожные работы, отключения воды
Хабаровчанин после ареста квартиры заплатил алименты
Обстановка в Хабаровском крае на 30 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Мэр Хабаровска пообещал расселить бараки на проспекте после 2024 года
В Хабаровске заменят неэкологичные автобусы
Бюджет Хабаровска недополучил 500 миллионов рублей
Мэр Хабаровска рассказал, когда откроются предприятия общепита и детские сады
Среди хабаровчан выберут лучшего фотографа
В Хабаровске по улице Больничной до конца сентября ограничат движение
В Хабаровске стараются регулярно откладывать большинство «зумеров» и «миллениалов»