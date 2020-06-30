В ЕАО запрещенной признали информацию на сайтах, торгующих поддельными дипломами
В Биробиджане выявили сайты, на которых были опубликованы предложения по продаже дипломов специалистов железнодорожного транспорта. На двух ресурсах с подобной информацией «липовые» документы предлагали приобрести без прохождения обучения.
- С целью пресечения незаконного приобретения и использования поддельных документов об образовании транспортный прокурор направил исковые заявления. Требования сводились к признанию информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Суд удовлетворил заявленные иски, признал информацию запрещенной к распространению. Судебные решения обращены к немедленному исполнению.
Напомним, за продажу поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания злоумышленников могут приговорить к лишению свободы или принудительным работам. Пожалуйста, соблюдайте законы.
ИСТОЧНИК KP.RU