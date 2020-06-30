2020-06-30T02:52:25+03:00
Общество

Детей за опасным экспериментом застали в Комсомольске-на-Амуре

Несовершеннолетние хотели посмотреть, что будет с камнями, если по ним проедет поезд
Александр ШТААЛЬ
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Детей за опасным экспериментом застали в Комсомольске-на-АмуреДетей за опасным экспериментом застали в Комсомольске-на-АмуреФото: Михаил ФРОЛОВ
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Транспортные полицейские в Комсомольске-на-Амуре выявили детей, играющих на железной дороге. Несовершеннолетние накладывали на рельсы камни и хотели посмотреть, что с ними станет, когда проедет поезд. Опасный эксперимент мог закончиться трагически, если бы не бдительные взрослые.

- О происшествии полицейским сообщила дежурная по станции «Селихин». На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. К моменту их прибытия на железной дороге находились шесть подростков в возрасте 12-13 лет, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Детям объяснили, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Поэтому ни в коем случае нельзя играть вблизи железнодорожного полотна, так как можно не заметить приближающийся поезд. Запрещено накладывать на рельсы посторонние предметы. Родителей ребят привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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