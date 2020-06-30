30 Июнь 2020 2020-06-30T03:07:28+03:00

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Спроса на пошив масок в Хабаровском крае нет. Такой вывод сделали специалисты по итогам мониторинга. Напомним, на сегодняшний день в регионе 68 ателье занимаются пошивом масок по предварительному заказу. Еще 16 хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка готовы изготавливать маски из материала заказчика.

- Стоимость изготовления зависит от материалов, вариантов изготовления масок и объема партии. Цена варьируется в диапазоне от 45 до 250 рублей, - рассказали в региональном минторге.

Эксперты отмечают, что в магазинах продаются защитные средства для рук различные по составу и объему. Одноразовые гигиенические маски есть в региональных торговых сетях и специализированных магазинах, где продают товары для парикмахерских. К слову, на телефон «Горячей линии» по вопросам повышения розничных цен, организованной в министерстве, обращения не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU