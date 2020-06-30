30 Июнь 2020 2020-06-30T06:22:32+03:00

Пять человек пострадали в аварии на трассе Чита-Хабаровск Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Пять человек пострадали в аварии на трассе Чита-Хабаровск. По предварительной информации, происшествие случилось вечером 28 июня в районе 1982 километра автодороги.

- Водитель машины Toyota Vitz неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения. Автомобиль столкнулся с седельным тягачом Volvo, - рассказали в ГИБДД России по Еврейской автономной области.

После удара машина Toyota Vitz врезалась в автомобиль Daihatsu Boon Luminas. В результате дорожной аварии водитель и два пассажира автомобиля Toyota Vitz, а также водитель и пассажир авто Daihatsu Boon Luminas получили травмы различной степени тяжести.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожной разметки и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU