Почтовые отделения в Хабаровском крае не будут работать 1 июля
В единый день голосования доставка почтовой корреспонденции осуществляться не будет
1 июля почтовые отделения будут закрытыФото: Почта России
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День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ станет нерабочим днем для отделений почтовой связи Хабаровского края.
Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.
В четверг, 2 июля, отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.
Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения и получить информацию об оказании почтовых услуг можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.