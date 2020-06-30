Почтовые отделения в Хабаровском крае не будут работать 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:49:23+03:00

В единый день голосования доставка почтовой корреспонденции осуществляться не будет

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День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ станет нерабочим днем для отделений почтовой связи Хабаровского края.

Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.

В четверг, 2 июля, отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения и получить информацию об оказании почтовых услуг можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.