30 Июнь 2020 2020-06-30T06:20:30+03:00

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В Хабаровском крае осудят хранителей огнестрела. По предварительной информации, нарушителей выявили в Ванинском районе. Оружие досталось женщине после смерти мужа. Однако разрешение на его хранение она не оформляла.

- Женщина решила передать имеющееся у нее огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему своим знакомым - 25-летнему и 63-летнему односельчанам. У них-то и обнаружили огнестрел, боеприпасы и охотничий порох, а позже вышли и на владелицу, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Также подозреваемая пыталась с помощью одного из приятелей продать самодельную винтовку. Довести до конца задуманное они не смогли - не нашлось покупателей. Фигурантов обвиняют в незаконном хранении оружия. Правоохранители пока выясняют происхождение хранящегося у женщины автомата Калашникова.

К слову, возможным наказанием для злоумышленников может стать лишение свободы на срок шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU