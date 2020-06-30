В Хабаровском крае осудят хранителей огнестрела
В Хабаровском крае осудят хранителей огнестрела. По предварительной информации, нарушителей выявили в Ванинском районе. Оружие досталось женщине после смерти мужа. Однако разрешение на его хранение она не оформляла.
- Женщина решила передать имеющееся у нее огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему своим знакомым - 25-летнему и 63-летнему односельчанам. У них-то и обнаружили огнестрел, боеприпасы и охотничий порох, а позже вышли и на владелицу, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Также подозреваемая пыталась с помощью одного из приятелей продать самодельную винтовку. Довести до конца задуманное они не смогли - не нашлось покупателей. Фигурантов обвиняют в незаконном хранении оружия. Правоохранители пока выясняют происхождение хранящегося у женщины автомата Калашникова.
К слову, возможным наказанием для злоумышленников может стать лишение свободы на срок шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU