Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Хабаровске за 2 часа

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Хабаровске. С 30 июня жители города смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Хабаровске будет доставлять заказы из торговой сети «Седьмая столица». Для заказа доступен весь ассортимент магазина, в том числе акционные товары со скидками, а также кулинария собственного производства торговой сети. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей - за последующие.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

Наталья Красулина - управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк:

- Сегодня Сбербанк - это больше, чем банк. Эту фразу мы не просто произносим, мы ее воплощаем. Сбербанк выстраивает экосистему, которая объединяет банковские услуги и нефинансовые сервисы. С 30 июня на рынке Дальнего Востока, в том числе в Хабаровске, начал работать новый сервис - СберМаркет. Первым партнером в Хабаровске стала сеть супермаркетов «Седьмая столица». Скоро к проекту подключатся и другие ритейлеры, в том числе и дискаунтеры.

Сегодня сервис доступен в более чем 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса» и другими.