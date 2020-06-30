30 Июнь 2020 2020-06-30T07:49:06+03:00

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Безработица сокращается в Хабаровске. Такие выводы делают специалисты городской мэрии. По их мнению, город постепенно возвращается к прежнему ритму жизни, восстанавливается работа предприятий разных форм собственности.

- В течение двух предыдущих месяцев число официально зарегистрированных безработных еженедельно возрастало на 500-600 человек. За последние семь дней безработных всего 79 человек, - отметила Елена Гаврина, заместитель начальника городского управления экономического развития.

К слову, ранее наблюдался дефицит рабочей силы, сейчас вакансий меньше, чем соискателей. По данным на 25 июня, требовались пять тысяч 58 работников, что на одну тысячу 382 единицы меньше заявленного числа безработных. Временно безработным хабаровчанам помогут в администрации города. Руководителям структурных подразделений мэрии, имеющим подведомственные муниципальные предприятия и учреждения, поручили размещать предложения о работе на официальном сайте Центра занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU