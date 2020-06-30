2020-06-30T07:34:24+03:00
Общество

Леса в Хабаровском крае в опасности

Из-за жары в разы возрастает вероятность увеличения числа природных пожаров
Александр ШТААЛЬ
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Леса в Хабаровском крае в опасностиЛеса в Хабаровском крае в опасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Леса в Хабаровском крае в опасности. Из-за жары увеличивается вероятность увеличения числа природных пожаров. Усугубить ситуацию могут сухие грозы. Об этом предупредили в краевом управлении лесами.

На сегодняшний день в регионе разработали планы по тушению новых очагов и усилили мониторинг. На выходных проведут рейды с целью отследить ситуацию в местах отдыха на природе. Патрулировать территории будут более 100 человек.

Ожидается, что из-за укороченной недели люди поедут на шашлыки, на дачи. Жителям региона напоминают, что окурок или непотушенный костер могут спровоцировать сильные пожары. Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности. Напомним, за разжигание костров отдыхающие могут заплатить до пяти тысяч рублей штрафа, должностные лица - до 40 тысяч рублей, юридические лица - до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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