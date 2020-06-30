2020-06-30T07:55:06+03:00
Общество

В Индустриальном районе Хабаровска продолжается отлов бездомных псов

Заявки от жителей принимаю как устно, так и письменно
Александр ШТААЛЬ
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В Индустриальном районе Хабаровска продолжается отлов бездомных псовВ Индустриальном районе Хабаровска продолжается отлов бездомных псовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Индустриальном районе Хабаровска продолжается отлов бездомных псов. Работу выполняют в рамках исполнения постановления администрации Хабаровска «О реализации Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146.

- Заявки от горожан принимают как в письменном виде, так и в устном. Обратиться могут физические и юридические лица, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска.

Напомним, отловленных животных дегельминтизируют, прививают от бешенства, стерилизуют. Потом бездомные собаки возвращаются в естественную среду обитания. Заявки на отлов безнадзорных животных принимают в комитете по управлению Индустриальным районом по телефону: 40-90-32.

Жителей краевой столицы призывают бережно относиться к своим питомцам. Помните, только мы в ответе за тех, кого приручили. Собаки и кошки зачастую оказываются на улице по вине людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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