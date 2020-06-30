Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2020 года: лечение получают 96 пациентов
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске -на- Амуре 30 июня 2020 года - на стационарном лечении в инфекционном госпитале находятся 339 человек. Среди них 96 пациентов, у которых подтвержден сovid-19. За сутки выписали двух пациентов, госпитализировали девять человек. Среди вновь поступивших двое из поселка Тайсин. Летальных исходов ноль. На амбулаторном лечении находятся 47 пациентов с covid-19, из них семеро – это дети.
- В реанимационном отделении находятся 13 пациентов. Подозревают коронавирус у 16 пациентов. Из них один ребенок. Состояние всех пациентов удовлетворительное, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
Отметим также, что на лечении находятся 225 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки госпитализировали 26 пациентов с пневмонией. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU