В Биробиджане спасли мальчика, застрявшего в заборе
В Биробиджане помощь спасателей понадобилась семилетнему мальчику. Ребенок застрял ногой в железном заборе, когда играл с другими детьми. Сначала его друзья позвали на помощь маму, но та не смогла ему помочь. На подмогу пришли спасатели Андрей Квашулько и Максим Хохленков. Ребенок плакал, но уверил сотрудников МЧС России, что сможет потерпеть еще чуть-чуть.
- Мы задействовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы разжать металлические детали забора. Спасательная операция длилась около минуты. Нога ребенка не травмирована, хотя маме все-таки посоветовали при возможных болях проконсультироваться у врачей, - рассказал спасатель II класса Андрей Квашулько.
Родителей призывают лучше смотреть за детьми, рассказывать им об опасностях окружающего мира и об алгоритмах правильных действий при чрезвычайных происшествиях.
ИСТОЧНИК KP.RU