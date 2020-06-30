В Биробиджане спасли мальчика, застрявшего в заборе

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:32:21+03:00

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В Биробиджане помощь спасателей понадобилась семилетнему мальчику. Ребенок застрял ногой в железном заборе, когда играл с другими детьми. Сначала его друзья позвали на помощь маму, но та не смогла ему помочь. На подмогу пришли спасатели Андрей Квашулько и Максим Хохленков. Ребенок плакал, но уверил сотрудников МЧС России, что сможет потерпеть еще чуть-чуть.

- Мы задействовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы разжать металлические детали забора. Спасательная операция длилась около минуты. Нога ребенка не травмирована, хотя маме все-таки посоветовали при возможных болях проконсультироваться у врачей, - рассказал спасатель II класса Андрей Квашулько.

Родителей призывают лучше смотреть за детьми, рассказывать им об опасностях окружающего мира и об алгоритмах правильных действий при чрезвычайных происшествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU