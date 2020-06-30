Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: число инфицированных растет

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:31:33+03:00

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В Хабаровске высоким остается уровень заболеваемости. COVID-19 сделал маленький шаг к отступлению, но не сдается. Всего в крае на вечер 29 июня зарегистрировали четыре тысячи 140 случаев заражения. Из них за последние сутки 77 человек. Диагноз поставили трем тысячам 325 хабаровчанам. Как отметил на заседании Сергей Кравчук, по количеству инфицированных продолжаем расти. Он предложил через громкоговорители на каждой остановке сообщать горожанам о количестве заболевших в городе.

- При этом у 15 процентов зараженных заболевание протекает бессимптомно, у 55 процентов пневмония, у остальных признаки ОРВИ, - сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. - Все эти люди контактировали с ранее выявленными больными.

Отметим также, что вторая напасть, атакующая хабаровчан - это внебольничная пневмония. За прошедшую неделю ею заболели 425 горожан, 251 из них госпитализирован. В Хабаровске зарегистрировали одну тысячу 488 случаев ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU