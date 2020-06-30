Запись школьников в 10-е классы стартовала в Хабаровске

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:52:56+03:00

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В Хабаровске с 30 июня стартовала запись школьников в 10-е классы на 2020/2021 учебный год. Положение о приеме подростков на обучение принято в каждой общеобразовательной организации.

- Зачисление в 10-е классы профильного обучения проходит по результатам успеваемости с учетом личных достижений учащихся. В школах Хабаровска открыты и универсальные классы, куда могут поступить все желающие, - рассказали в городском управлении образования.

Отметим, что около двух тысяч 800 детей захотели учиться в 10 классе. Поэтому планируют открытие 102 классов по различным профилям, включая универсальный. Отказать в приеме общеобразовательное учреждение могут только из-за отсутствия свободных мест. В этом случае нужно обратиться к специалистам управления образования: улица Владивостокская, 57, кабинеты №№ 31, 24, контактные телефоны: 55-68-01 – Кировский, Краснофлотский районы, 55-68-05 – Индустриальный район, 55-68-03 – Центральный район, 55-67-74 – Железнодорожный район.

ИСТОЧНИК KP.RU