2 Июль 2020 2020-07-02T04:39:06+03:00

Машина после столкновения оказалась на рельсах в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 1 июля, на улице Краснореченская столкнулись две иномарки. По предварительной информации, машина Honda Fit Aria направлялась в сторону улицы Индустриальная. Водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего авто Toyota Prius, водитель которого собирался объехать Honda Fit Aria. В итоге водитель первой иномарки не справился с управлением, машины столкнулись. Одну из них отбросило на трамвайные рельсы.

- По предварительной информации, пострадал водитель машины Toyota Prius. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Известно, что за рулем Honda Fit Aria находился нетрезвый водитель, стаж вождения которого с 2018 года, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей краевой столицы убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, дорожной разметки и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU