2020-07-02T08:56:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домов

Это необходимо, чтобы собственники понимали, куда тратят их деньги
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домовВ Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домов. Это необходимо, чтобы понимать, целесообразно ли используют деньги собственников и насколько качественно в итоге ремонтируют дома.

- Важно, чтобы жители многоквартирных домов края были удовлетворены произведенным ремонтом и понимали куда тратятся их деньги. В программу капремонта включили семь тысяч 737 многоквартирных дома. Региональный оператор собрал 5752,9 миллионов рублей, на специальных счетах управляющих организаций - 1943,04 миллионов рублей, - рассказали в Главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Отметим также, что по вопросам капремонта можно обратиться на горячую линию государственного жилищного надзора. Телефоны: (4212) 40-23-40. На звонки отвечают по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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