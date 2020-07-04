Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

4 Июль 2020 2020-07-04T01:38:01+03:00

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Суббота на территории региона будет преимущественно солнечной и жаркой. В Хабаровске столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ветер юго-западный, порывистый 4 – 5 м/с, порывы до 12 м/с. В Комсомольске-на-Амуре днем до +28, ветер юго-западный, 4-5 м/с, порывы до 11 метров. В южных районах края преимущественно без осадков, температура ночью до +18, днем +26+29. Возможны кратковременные дожди. В центральных районах края преимущественно без осадков, температура днем до +28 градусов. Ветер южный, юго-западный, порывистый, 4+5 м/с, порывы до 12 м/с. В северных районах края в течение дня возможны дожди. Ночью до +12, днем до +19. Ветер северный, северо-западный, порывистый, 3-6 м/с, порывы до 11 м/с.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю опасных гидрологических явлений не зарегистрировано. Затоплены поймы реки Амур на участке г. Хабаровск - с. Елабуга, рек Уссури от с. Лончаково до устья, Подхоренок в Хабаровском крае на глубину 0,3-1,2 м. На реке Амур у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см. На реке Уссури в Бикинском районе у с. Лончаково уровни воды выше отметок категории неблагоприятного явления на 5 см. При прохождении гребня паводка 5-6 июля ожидается дополнительный подъем уровня воды на 10-20 см до отметок 370-380 см, с подтоплением сенокосов, дорог, посевов. В Вяземском районе у с. Шереметьево в ближайшие двое - трое суток ожидаются уровни близкие категории неблагоприятных явлений (810 см).

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 7 до 21 мкр/ч, - в пределах естественных фоновых значений.

За сутки в крае зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавируснй инфекцией, среди жителей города Хабаровска и нескольких районов края. Всего в крае зарегистрировано 4481 случай заболевания (рост +2,2% к 2 июля 2020 года), из них 30 закончились смертью пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU