2020-07-04T02:54:18+03:00
Общество

В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей

Девять видеокамер установили в общественных местах
Евгения МОЛОТОВА
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Девять видеокамер установили в общественных местах ФОТО: администрация ПГТ Заветы ИльичаДевять видеокамер установили в общественных местах ФОТО: администрация ПГТ Заветы Ильича
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В городском поселении Рабочий поселок Заветы Ильича, при поддержке краевого бюджета в рамках программы по поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан установили систему уличного видеонаблюдения. Девять камер будут в круглосуточном режиме наблюдать за всеми общественно важными местами в поселке в том числе городской площадью, скверами и детскими садами.

- Такая система видеонаблюдения смонтирована в поселении впервые, - рассказал заместитель главы поселковой администрации Евгений Немечкин. – Уличные камеры будут способствовать обеспечению безопасности граждан в круглосуточном режиме.

Население поселка Заветы Ильича чуть более восьми тысяч человек. Он расположен в живописной бухте Постовая, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, в семи километрах от Советской Гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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