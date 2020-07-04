В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей
В городском поселении Рабочий поселок Заветы Ильича, при поддержке краевого бюджета в рамках программы по поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан установили систему уличного видеонаблюдения. Девять камер будут в круглосуточном режиме наблюдать за всеми общественно важными местами в поселке в том числе городской площадью, скверами и детскими садами.
- Такая система видеонаблюдения смонтирована в поселении впервые, - рассказал заместитель главы поселковой администрации Евгений Немечкин. – Уличные камеры будут способствовать обеспечению безопасности граждан в круглосуточном режиме.
Население поселка Заветы Ильича чуть более восьми тысяч человек. Он расположен в живописной бухте Постовая, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, в семи километрах от Советской Гавани.
ИСТОЧНИК KP.RU