2020-07-04T04:20:21+03:00
Происшествия

Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре

Ущерб от действий обвиняемых превысил 13 миллионов рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Ущерб от действий обвиняемых превысил 13 миллионов рублейУщерб от действий обвиняемых превысил 13 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Любопытную, но незаконную схему повышения собственного благосостояния придумал предприимчивый директор одной из страховых компаний Города юности. Зная по роду своей деятельности механизм страховых выплат по полисам ОСАГО, он решил превратить знания в деньги и организовал преступную группу, специализирующуюся на получении страховых выплат по несуществующим ДТП. В состав команды вошли два сотрудника страховой компании, эксперт-оценщик, бывший сотрудник ГИБДД и еще трое, подыскивающих способы вывода денег на банковские карты подставных лиц.

- Участники преступной схемы подыскивали автомобили с повреждениями, подготавливали фиктивные документы о ДТП, эксперт-оценщик завышал суммы, необходимые на их ремонт, получали страховые выплаты, которые распределяли между собой, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Таким образом, за три года своей незаконной, но вполне прибыльной деятельности, обвиняемые похитили у ПАО «Ингосстах» более 13 миллионов рублей. Организатор преступной группы и три ее участника в ходе следствия заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве и дали признательные показания.

Заместителем прокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по обвинению семи мужчин в совершении 35 преступлений по части 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом или договором страхователю, совершенное организованной группой». Одному соучастнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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