Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре
Любопытную, но незаконную схему повышения собственного благосостояния придумал предприимчивый директор одной из страховых компаний Города юности. Зная по роду своей деятельности механизм страховых выплат по полисам ОСАГО, он решил превратить знания в деньги и организовал преступную группу, специализирующуюся на получении страховых выплат по несуществующим ДТП. В состав команды вошли два сотрудника страховой компании, эксперт-оценщик, бывший сотрудник ГИБДД и еще трое, подыскивающих способы вывода денег на банковские карты подставных лиц.
- Участники преступной схемы подыскивали автомобили с повреждениями, подготавливали фиктивные документы о ДТП, эксперт-оценщик завышал суммы, необходимые на их ремонт, получали страховые выплаты, которые распределяли между собой, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Таким образом, за три года своей незаконной, но вполне прибыльной деятельности, обвиняемые похитили у ПАО «Ингосстах» более 13 миллионов рублей. Организатор преступной группы и три ее участника в ходе следствия заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве и дали признательные показания.
Заместителем прокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по обвинению семи мужчин в совершении 35 преступлений по части 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом или договором страхователю, совершенное организованной группой». Одному соучастнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU