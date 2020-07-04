На весь Хабаровский край для легального отдыха открыты только два пляжа

4 Июль 2020 2020-07-04T04:40:59+03:00

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Неустойчивая погода, стоявшая на территории региона отодвинула начало пляжного сезона, однако в июле синоптики обещают устойчивые солнечные деньки и жители края массово выезжают на отдых к окрестным водоемам. В связи с этим специалисты ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю начали осмотр пляжей и мест отдыха у воды. Пока зеленый свет получили только два из них – база отдыха «Белый парус» в селе Виноградовка, под Хабаровском и набережная Амурска.

- Здесь организованы и полностью укомплектованы спасательные посты, дежурят спасатели, установлены аншлаги на берегу, - рассказал руководитель отдела контрольно-надзорной деятельности краевого центра ГИМС МЧС России Владимир Изотов. – Пляжи рекомендованы для отдыха горожан. Руководители других зон отдыха пока не подавали заявку на освидетельствование.

Ежегодно проверку компетентных органов проходят не более десяти прибрежных территорий, для купания рекомендуют и того меньше. Однако, жаркая погода подвигает земляков на нарушение запретов, и люди выезжают отдыхать на необорудованные пляжи, что может стать причиной трагедии. Специалисты предупреждают, купание в необорудованных местах может быть опасно. Водоемы могут быть загрязнены, а под водой могут находиться опасные предметы. К тому же, течение Амура в некоторых местах превышает рекомендованные для купания значения. Также не рекомендуется отпускать детей к водоемам без сопровождения взрослых, и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU