4 Июль 2020 2020-07-04T12:44:48+03:00

Новости по коронавирусу на вечер 4 июля 2020 года: в Хабаровском рае больше четырех с половиной тысяч заражений Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровском крае на вечер 4 июля 2020 года общее число заражений коронавирусом составляет четыре тысячи 555 человек. Из них излечились две тысячи 223 человека, 30 скончались, остальные получают лечение. Больше всего заболевших в Хабаровске и Хабаровском районе – три тысячи 747.

- За последние сутки зафиксировали 74 новых случаев заболевания в крае. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, 10 пациентов старше 65 лет, шесть детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет, - рассказали в региональном минздраве.

При этом около 15 процентов пациентов – это бессимптомные носители, у 40 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся более восьми тысяч человек, контактировавших с зараженными. К слову, в регионе выполнили более 125 тысяч исследовании на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU