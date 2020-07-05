Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

5 Июль 2020 2020-07-04T14:14:16+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 5 июля, в Хабаровске возможен небольшой дождь, температура ночью +16 +18, днем +27 +29, ветер южный 5-10 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, температура ночью +14 +19, днем +26 +31, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ливни с грозами, температура ночью +11 +19, днем +23 +31, ветер южный, юго-западный 7-14 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +7 +18, днем +10 +29, ветер различных направлений 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данные регионального минздрава, в крае зарегистрировали четыре тысячи 555 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU