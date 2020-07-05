5 Июль 2020 2020-07-04T15:03:55+03:00

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В Биробиджане создали самое большое граффити в четь 75-летия Победы на Дальнем Востоке. Последние штрихи делают художники на стене Биробиджанской ТЭЦ, которая стала для них по сути холстом. Авторы этого творческого начинания - Илья Мерзляков и Алена Денисова. Вместе они разрисовали 15 плит забора.

- Рисунок занял поверхность площадью 136 квадратных метров, длина изображения 36,5 метров. Сейчас художники прорисовывают некоторые элементы, но на это много времени не требуется, - рассказал мэр Александр Головатый. – Работы планируют завершить на этой неделе, а в понедельник специальная комиссия займется приемкой данной работы.

Напомним, на масштабном граффити изобразили практически всю историю войны – с 1941 и по 1945 годы. Каждое изображение – это иллюстрация Великой Отечественной Войны.

birobidzhansegodnia Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане

ИСТОЧНИК KP.RU