Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане
В Биробиджане создали самое большое граффити в четь 75-летия Победы на Дальнем Востоке. Последние штрихи делают художники на стене Биробиджанской ТЭЦ, которая стала для них по сути холстом. Авторы этого творческого начинания - Илья Мерзляков и Алена Денисова. Вместе они разрисовали 15 плит забора.
- Рисунок занял поверхность площадью 136 квадратных метров, длина изображения 36,5 метров. Сейчас художники прорисовывают некоторые элементы, но на это много времени не требуется, - рассказал мэр Александр Головатый. – Работы планируют завершить на этой неделе, а в понедельник специальная комиссия займется приемкой данной работы.
Напомним, на масштабном граффити изобразили практически всю историю войны – с 1941 и по 1945 годы. Каждое изображение – это иллюстрация Великой Отечественной Войны.
ИСТОЧНИК KP.RU