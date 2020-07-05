В Хабаровск привезут икону Матроны Московской

5 Июль 2020 2020-07-05T05:36:54+03:00

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В Хабаровск привезут ковчег с частицей мощей и икону святой блаженной Матроны Московской. Ожидается, что святыни привезут 11 июля 2020 года в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Напомним, икону специально написали для главного храма края.

- Икону торжественно доставят в собор перед вечерним богослужением накануне праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 17:00. Также для всеобщего поклонения будет выставлен ковчег с частицей мощей святой Матроны, - прокомментировали в Хабаровской епархии.

Отметим также, что икону для хабаровского собора написали московские иконописцы на пожертвования прихожан. Теперь верующие смогут перед ней молиться в верхнем храме главного собора Хабаровска. Молебны будут проходить перед иконой ежедневно. Поклониться святыне можно в часы работы кафедрального собора с 9:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU