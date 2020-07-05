В Биробиджане вспыхнула впервые затопленная баня

5 Июль 2020 2020-07-05T08:31:24+03:00

Впервые затопленная баня в Биробиджане вспыхнула от огня Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Впервые затопленная баня в Биробиджане вспыхнула от огня. Происшествие случилось вчера вечером, 4 июля. О возгорании на улице Весенняя пожарным стало известно после сообщения владельца постройки, позвонившего по номеру «112».

- Мужчина позже рассказывал, что обнаружил горение крыши, ветер раскидывал языки пламени на рядом находящиеся постройки. Огонь мог перекинуться на жилой дом его семьи, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Прибывшие на место огнеборцы приступили к тушению. Справиться с пламенем мешал порывистый ветер. В итоге огонь удалось локализовать. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники пожарной инспекции. Им предстоит установить причину возгорания и ущерб, нанесенный пламенем.

Впервые затопленная баня в Биробиджане вспыхнула от огня.

ИСТОЧНИК KP.RU