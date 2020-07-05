5 Июль 2020 2020-07-05T10:18:43+03:00

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В Хабаровске на женщину с ребенком напал разбойник в маске. Со слов потерпевшей, она гуляла на улице, ребенок был в коляске. К ним подошел неизвестный, на лице которого была маска. Он достал нож и потребовал отдать ценные вещи и деньги.

- Женщина попыталась объяснить, что с собой у нее ничего нет. Тогда налетчик сорвал висевшие у потерпевшей на шее телефонные наушники стоимостью две тысячи рублей. Пока он их рассматривал, потерпевшая успела убежать вместе с ребенком, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанка сообщила о случившемся в полицию. По ее обращению провели проверку и выяснили, что к разбою причастен 56-летний житель дома, возле которого и произошло нападение. Его вычислили благодаря описанию, которое дала пострадавшая. В поле зрения оперативников горожанин попал впервые. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного водворили в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU