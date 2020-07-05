5 Июль 2020 2020-07-05T10:20:36+03:00

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В Хабаровском крае достроили пришкольный интернат. Новое учреждение находится в поселке Тыр Ульчского района. Его начали возводить в 2013 году, затягивали проектную документацию.

- Сотрудники Комитета государственного строительного надзора правительства края с 11 по 29 июня провели итоговую проверку. По итогу мероприятия 29 июня 2020 подписали «Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации», - рассказали в администрации Ульчского района.

Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что к первому сентября новостойка примет учеников.

Напомним, на переоснащение школы-интерната №1 для глухих и школы-интерната №2 для слепых и слабовидящих в Хабаровске выделили из федерального бюджета 16,5 миллионов рублей. На эти деньги переоборудуют кабинеты по предмету «Технология», кабинеты для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, а также другие учебные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU