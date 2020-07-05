2020-07-05T11:04:31+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае в Амуре утонули дети

В ситуации разбирается Следком
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае утонули детиВ Хабаровском крае утонули детиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае утонули трое детей. Происшествие случилось сегодня, 5 июля. Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы. Согласно полученным данным трагедия случилась в протоке реки Амур рядом с селом Мариинское Ульчского района, когда дети девяти, 10 и 12 лет купались.

- По данному факту области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в пресс-службе Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На место трагедии уже выехала следственно-оперативная группа. Представителям закона нужно будет установить все обстоятельства произошедшего, выяснить причины, по которым малолетние находились возле опасного объекта (реки) без сопровождения взрослых.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу на вечер 5 июля в Хабаровском крае: за сутки 89 новых случаев заболевания
В Хабаровском крае достроили пришкольный интернат
В Хабаровске открыли лестницу на стадион имени Ленина
В Хабаровске на женщину с ребенком напал разбойник в маске
В Хабаровском крае в Амуре утонули дети
В Биробиджане вспыхнула впервые затопленная баня
Вырубки на Амуте в Хабаровском крае аукнулись уголовным делом на госслужащих
В Хабаровск привезут икону Матроны Московской
Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 4 июля 2020 года: в Хабаровском рае больше четырех с половиной тысяч заражений
Комсомольск-на-Амуре еще может стать городом трудовой доблести
На весь Хабаровский край для легального отдыха открыты только два пляжа
Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре
В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом
Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон