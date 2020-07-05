В Хабаровском крае в Амуре утонули дети

5 Июль 2020 2020-07-05T11:04:31+03:00

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В Хабаровском крае утонули трое детей. Происшествие случилось сегодня, 5 июля. Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы. Согласно полученным данным трагедия случилась в протоке реки Амур рядом с селом Мариинское Ульчского района, когда дети девяти, 10 и 12 лет купались.

- По данному факту области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в пресс-службе Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На место трагедии уже выехала следственно-оперативная группа. Представителям закона нужно будет установить все обстоятельства произошедшего, выяснить причины, по которым малолетние находились возле опасного объекта (реки) без сопровождения взрослых.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU