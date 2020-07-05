Новости по коронавирусу на вечер 5 июля в Хабаровском крае: за сутки 89 новых случаев заболевания

5 Июль 2020 2020-07-05T11:14:14+03:00

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В Хабаровском крае общее число заражений четыре тысячи 644. Из них за последние сутки 89. Излечились две тысячи 228 человек, скончались 30 человек, остальные получают лечение.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет, 23 пациента старше 65 лет, 12 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Порядка 10 процентов – это бессимптомные носители. У 65 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. У 55 процентов заболевших заболевание протекает в легкой форме. Больше восьми тысяч человек на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU