6 Июль 2020 2020-07-06T07:55:40+03:00

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Журавленок попал в руки людей в ЕАО. Фотографии забавного пернатого малыша попали в сеть. Пока известно, что птенец находится на попечении Управления по охране и использованию объектов животного мира ЕАО.

- Изображения журавленка передал Денис Стрельцов из управления. В ведомство поступило сообщение, что в Ленинском районе нашли птенцов. Сейчас в управлении выясняют все обстоятельства дела, решают, куда пристроить птенца. Пока непонятно, при каких обстоятельствах птенец попал к людям, - рассказал сотрудник заповедника «Бастак» Андрей Аверин.

Местным жителям напоминают - если вы нашли птенца или зверька и видите, что он не травмирован, оставьте его там, где нашли. Его родители где-то рядом. Нельзя брать животных и птенцов домой. Отметим также, что все журавли и аисты, обитающие в регионе, включены в Красную книгу России и ЕАО. Любые действия по отношению к ним попадают под действующие законодательство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU